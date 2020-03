"Na Wspólnej" znika z anteny TVN? Serial zostanie zastąpiony nowym programem

Zła wiadomość dla widzów "Na Wspólnej". Serial znika z anteny, a zastąpi go nowe reality show "Hotel Paradise".

"Na Wspólnej" znika z anteny TVN. Zastąpi je nowy program

"Hotel Paradise". O czym jest nowy program TVN?

"Hotel Paradise" to nowe reality show, w którym uczestnicy trafią do jednego hotelu, gdzie co tydzień wynajmują pokój z innym współzawodnikiem. Z każdym kolejnym tygodniem w placówce meldują się kolejni mieszkańcy, którzy będą chcieli pozostać w programie i spróbują zająć miejsce dotychczasowych lokatorów. Do finału trafiają dwie pary, a zwycięzcy zgarniają 100 tys. zł.