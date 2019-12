Na Wspólnej. Stalker obezwładnia Bogdana i atakuje Joannę (odcinek 2997 - streszczenie)

W 2997. odcinku serialu "Na Wspólnej" w bloku Bergów zostaje wszczęty alarm bombowy. Mieszkańcy zostają ewakuowani. Joanna nie ma wątpliwości, że stoi za tym Karol. Po powrocie do mieszkania zastają go w środku.

Alarm bombowy w bloku Bergów. Wszyscy mieszkańcy zostają ewakuowani. Joanna nie ma złudzeń - to sprawka Karola. Kiedy Bergowie wracają do mieszkania, stalker już tam jest. Karol razi paralizatorem Bogdana i rzuca się na Joannę!

Iga zbiera gratulacje za rozbicie gangu organizującego niewolniczą prostytucję. Ma dostać awans. Ale dla Przybysz najważniejsza jest siostra - odwiedza ją w areszcie. Agata wyznaje jej, dlaczego przeszła na stronę zła. Iga namawia siostrę, żeby została świadkiem koronnym - Agata nie chce się zgodzić. Emocje sióstr sięgają zenitu! Po południu Iga przychodzi do Michała - w końcu mogą być razem.

Grzesiek próbuje namówić Przemka do pogodzenia się matką. Młody Smolny obiecuje bratu, że spróbuje. Tymczasem do gabinetu Krzysztofa przychodzi załamany Tymon - mówi, że Marcelina zdradza swojego męża i... jego! Pijany oświadcza Smolnemu że powie Gwieździe o wszystkim - także o swoim romansie z jego żoną! Krzysztof wie, że to oznacza koniec jego gazety.