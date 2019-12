Na Wspólnej. Między Kasią i Brunem iskrzy! (odcinek 2995 - streszczenie)

W 2995. odcinku serialu "Na Wspólnej" Kasia przeprowadza się do Bruna. Z okazji urodzin Ziębowej, jej znajomi planują przyjęcie niespodziankę. Ich narada zmienia się w zakrapianą imprezę. Podpita Kaśka zaczyna flirtować z Brunem.

Po Igę i resztę kobiet przyjeżdża z Niemiec kurierka mafii. Iga jest przerażona - to jej zaginiona siostra! Zszokowana Agata również rozpoznaje Igę. Czy wyda starszą siostrę gangsterom?

Kasia wprowadza się do mieszkania Bruna. Wraz z Jarkiem, Elizą i Agatą planują imprezę-niespodziankę na urodziny Ziębowej. Narada zmienia się w imprezę, a wstawiona Kaśka... ląduje w ramionach Bruna! W nocy chłopak proponuje jej, żeby dziś spała w jego pokoju...

Iza zostaje nazwana babcią przez taksówkarza - to ją dobija. Załamana przychodzi do Ewy. Ta ostro bierze się za Brzozowską! Wieczorem do Izy dzwoni Jerzy - szuka w niej pisarskiego natchnienia...