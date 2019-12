Na Wspólnej. Jarek ośmieszy się na oczach rodziców Elizy? (odcinek 2993 - streszczenie)

W 2993. odcinku serialu "Na Wspólnej" Jarek idzie do teatru z Elizą. Towarzyszą im rodzice dziewczyny. Widząc żonglera, Berg stwierdza, że sam również trochę trenuje. Cielecki prosi, żeby pokazał swoje umiejętności.

Żbika odwiedza Jarogniew - współczuje przyjacielowi, że żona ogołociła go nawet z mebli. Chłopak skarży się, że rodzice się o niego kłócą... Po południu Darek ma już dość pustego mieszkania - umawia się z Emilią. Niestety, kobieta od razu przechodzi do interesów. Żbik liczył na coś innego...

Przemek kończy swój pierwszy dzień na budowie. Robotnicy nie chcą go puścić do domu - "nowy" musi postawić kolejkę! Wbrew Majorowi Przemek idzie z robotnikami - czy zapomni, że umówił się do teatru z Dagmarą?! Tymczasem do Smolnego przychodzi Gwiazda – skarży się, że żona go zdradza! Szef zleca śledzenie Marceliny... Tymonowi!