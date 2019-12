Na Wspólnej. Iga wywieziona przez siostrę do niemieckiego burdelu (odcinek 2996 - streszczenie)

W 2996. odcinku serialu "Na Wspólnej" Agata donosi siostrze, że niebawem zostaną wywiezione do agencji towarzyskiej w Niemczech. Chce pomóc jej w ucieczce, lecz Iga odmawia.

Do uwięzionej w piwnicy Igi przychodzi siostra. Mówi jej, że dzisiaj Przybysz i inne kobiety zostaną wywiezione do burdelu w Niemczech! Agata postara się umożliwić siostrze ucieczkę. Iga się nie zgadza - jeśli ma uciec, to tylko z nią. Tymczasem Sławek i Robert cały czas nie mogą nawiązać kontaktu z Igą. Policjanci zaczynają panikować.