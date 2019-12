Na Wspólnej. Do serialu dołączy Anna Nowak-Ibisz. Od razu namiesza (odcinek 2994 - streszczenie)

W 2994. odcinku serialu "Na Wspólnej" Darek pojawia się w umówionym miejscu, aby spotkać się z Emilią. Ku jego zdziwieniu w restauracji czeka nieznana mu kobieta. Składa Żbikowi dwuznaczną propozycję.

Iga i inne kobiety, które oczekują na wyjazd do pracy marzeń dowiadują się, że pomyślnie przeszły "szkolenie". Tymczasem Radzio, któremu Iga wyraźnie się spodobała, przyprowadza do swojego biura dwóch napalonych i pijanych gangsterów. Policjantka jest przerażona, ale nie zamierza się wycofać - liczy na to, że dotrze do zaginionej siostry...