"Na to nie ma mojej zgody". Agata Kulesza bez ogródek o TVP

- Nie chciałabym, żeby TVP kojarzyła się artystom z podziałem politycznym. Że jeżeli występujesz tam, to musisz mieć takie i takie poglądy. Na to nie ma mojej zgody. Chciałabym, żeby telewizja publiczna znowu wróciła do wartościowych dzieł, do klasyki, do Teatru Telewizji, ale nie tego politycznego. Do sztuki - tłumaczy Kulesza.