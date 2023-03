Na pokładzie było prawie 300 osób. Zniknięcie samolotu wciąż budzi kontrowersje

W ostatecznym raporcie kapitan nie został jednak obarczony winą. Uznano, że był stabilny psychicznie i nie znaleziono żadnych tropów (poza danymi z symulatora), które świadczyłyby o przygotowaniach do aktu terrorystycznego. O niewinności Shaha przemawiał również fakt, że gdyby to on był odpowiedzialny za wyłączenie systemów łączności, to nie mógłby tego zrobić, pozostając w zamkniętej kabinie.