"Na noże" w Kino WP Pilot. 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o filmie

"Na noże", bo o nim mowa, zaprezentowany zostanie w nowej ofercie platformy WP Pilot - w dodatku w rewelacyjnie niskiej cenie. Bilet na seans dla nieograniczonej liczby widzów siedzących na domowej kanapie to wydatek niespełna 13 złotych. Tak tanio nie było jeszcze nigdy.

Co warto wiedzieć przed seansem?

Starzy znajomi

"Na noże" to drugi film, w którym na planie spotkali się Daniel Craig i Christopher Plummer . Pierwszym z nich była oczywiście ekranizacja otwierającego trylogię "Millennium" Stiega Larssona tomu. W "Dziewczynie z tatuażem" Craig również portretował śledczego (acz tym razem nie detektywa, lecz dziennikarza), a Plummer podobnie jak w "Na noże", nestora rodu.

Co ciekawe, na planie emitowanego w środę o 20:00 w WP Pilot filmu , Daniel Craig spotkał się też z Aną de Armas. Aktorką, u boku której wystąpił w najnowszej, przesuniętej na jesień odsłonie przygód Jamesa Bonda - "Nie czas umierać".

Oprócz wspomnianej trójki w "Na noże" pojawiła się plejada gwiazd: znany z roli Kapitana Ameryki Chris Evans , scream-queen z "Halloween" Jamie Lee Curtis, policjant z Miami Don Johnson czy dwukrotnie nominowany do Oscara Michael Shannon.

Christie. Agatha Christie

Chociaż nominowany do Oscara scenariusz "Na noże" jest oryginalnym pomysłem reżysera, cały film stanowi hołd dla Agathy Christie oraz jej książek. Pomijając fakt, że grany przez Daniela Craiga bohater - detektyw Benoit Blanc - jest oczywistą parodią legendarnego, stworzonego przez angielską powieściopisarkę detektywa Herculesa Poirot, również wiek ofiary morderstwa, które stara się rozwikłać, nawiązuje do kultowej autorki.

A wracając do postaci granej przez obecnego Jamesa Bonda - reżyser nazywa jego postać "amerykańskim Poirotem" właśnie, choć sam Craig jest Brytyjczykiem. Co ciekawe, książkowy Poirot jest Belgiem, ale zazwyczaj grywali go Anglicy.