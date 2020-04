Na HBO niedługo zadebiutuje nowy serial: "Perry Mason" będzie miał premierę w czerwcu

Perry Mason to bohater serii książek Erle'a Stanleya Gardnera, która wydawana była w latach 1933-1973. W cyklu ukazały się 82 powieści i 4 opowiadania . Książki doczekały się licznych adaptacji filmowych, serialowych, oraz słuchowiska radiowego. Teraz Perry Mason znów będzie miał swój czas. Na ekran bohatera przywróciło HBO.

Perry Mason to najbardziej ikoniczny adwokat w amerykańskiej popkulturze, który w każdej książce zmagał się z nową kryminalną sprawą. W serialu HBO czeka go jedna, za to największa w jego dotychczasowej karierze, sprawa.