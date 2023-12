Myslovitz reaguje na przeróbkę ich piosenki z Braunem. Jedno ich martwi

Co ciekawe i wbrew często powielanej opinii, wcale nie jest to oryginalna kompozycja mysłowickiego zespołu - to tradycyjna irlandzka piosenka ludowa, której pierwotny tekst jest dziełem poety z przełomu XVII i XVIII wieku, Turlougha O’Carolana. Autorem nowej wersji tradycyjnej melodii jest Marek Jałowiecki, artysta zaprzyjaźniony z muzykami grupy Myslovitz.