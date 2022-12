"Myślałam, że im bardziej się poświęcę, tym lepszy osiągnę efekt". Dziś Aleksandra Pisula inaczej myśl o aktorstwie

Spotykam się z jednostkami, które biorą sprawy w swoje ręce, np. piszą swój monodram, wystawiają go w teatrze, a ja oglądam go i myślę: wow, świetnie napisane! Znam kilka nazwisk, które po prostu miały pomysł, spisały go, przedstawiły odpowiednim osobom i usłyszały: dobra, zróbmy to. Czyli da się. Nie trzeba być scenarzystą z 20-letnim doświadczeniem, można dopuścić do głosu osoby z młodszego pokolenia.