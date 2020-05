"Muzyczna Jedynka": Kayah w programie TVP sprzed lat. Zobaczcie archiwalne wideo

Lata 90. to okres, w którym sporą popularnością w ramówce TVP cieszyły się programy muzyczne. Było w niej miejsce chociażby i na "Muzyczną Jedynkę" i na "30 Ton". W pierwszym przypadku sobotnia audycja składała się z zestawienia teledysków do najpopularniejszych piosenek, tzw. "Gorącej 10" (których skróty były pokazywane także w tygodniu), losowania nagród wśród widzów oraz oczywiście rozmów z artystami.

Program był nadawany w latach 1993–1997, a prowadził go Artur Orzech. I chociaż nieraz zdarzyło się, że stawał się obiektem kąśliwych komentarzy artystów, jak m.in. w tekście "12 groszy" Kazika: "kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję", to jednak był swojego rodzaju barometrem ówczesnych sympatii słuchaczy.

Jak się okazuje, pamięć o programie nie przemija, o czym świadczą pojawiające się od czasu do czasu w sieci fragmenty odcinków lub całe wydania. W ramach sentymentalnej podróży w czasie przypominamy jeden z nich.

Zobaczycie w nim nie tylko notowanie, na którym królowały takie piosenki, jak "Budzikom śmierć" Roberta Chojnackiego, "Całe noce" Mafii, czy "A to co mam Kasi Kowalskiej", ale także rozmowę z Kayah o jej swoistym debiucie. Choć już wówczas funkcjonowała na muzycznej scenie i miała na koncie solową płytę, podkreśliła, że "Kamień" to pierwsza, przy której sama odpowiadała za teksty, muzykę produkcję i aranżację. Posłuchajcie całej rozmowy. Pamiętacie Kayah z tego okresu?