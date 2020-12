Musi zapłacić żonie fortunę. Ona twierdzi, że pokryje to ułamek jej wydatków

Larry King to jedna z legend amerykańskiego talk show. Jednak ostatnimi czasy w jego życiu osobistym doszło do poważnej zmiany. Gwiazdor chce rozwieść się ze swoją siódmą żoną. Zgodził się jej płacić wysokie alimenty, ale to może nie wystarczyć.

Larry King chce się rozwieść po raz ósmy. (fot. Getty)