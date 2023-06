Mozil stracił program w TVN? Widzowie nie zobaczą go w show jesienią

Wygląda na to, że co sezon, to inny juror. Według ustaleń Wirtualnych Mediów, Mozila zabraknie w jesiennej, czwartej edycji programu. W "Lego Masters" mają pozostać zarówno Prokop, jak i Lisowicz. Kto do nich dołączy? Kolejny muzyk? Tym TVN jeszcze się nie podzielił.