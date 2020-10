Mówi otwarcie o chorobie psychicznej: "To będzie odważny krok"

Julia Wróblewska karierę rozpoczęła jeszcze jako dziecko. Przysporzyło jej to sporo stresu – każdy jej krok był bacznie obserwowany i oceniany przez innych. Aktorka przyznała jakiś czas temu, że ma zaburzenia osobowości . Od kilku lat zmaga się też z depresją, chodzi na terapię i przyjmuje leki. Mimo to choroba wciąż co jakiś czas daje o sobie znać.

Julia Wróblewska opowiada o terapii: "Ta choroba jest jak wirus"

Aktorka na InstaStories napisała: "Czuję się już dużo lepiej, musiałam przejść trochę emocji i stanów. Opracowuję dalszy plan leczenia, to będzie odważny krok, ale być może nieunikniony i bardzo potrzebny. Dam wam znać, jak tylko się dowiem, czy to możliwe".

Nie wszyscy fani reagują z empatią na wyznania młodej aktorki. Niektórzy uważają, że nie powinna uzewnętrzniać się na Instagramie, bo to "nie jest miejsce od tego". Wróblewska jednak odpowiada na to: "Uczucia nie są słabością i nigdy nie będą. To nasze społeczeństwo tak uważa. To, czego nauczyłam się na terapii, to jest fakt, że każde uczucie dla człowieka jest naturalne. Szczęście, radość, ekscytacja, ale również smutek, złość, rozpacz, żal…".