Motyka rozśmieszał Polaków. Dwa lata temu przeżył tragedię

Motyka w pewnym momencie wybrał się na konsultację do lekarza. Chciał dowiedzieć się, jak można pomóc synowi. - Pytałem, co moglibyśmy zrobić, żeby go obudzić, albo jak się już obudzi, jaka rehabilitacja. Nagle dzwoni do mnie telefon ze szpitala. Miałem zapisany numer i bardzo się bałem odbierać te telefony, bo takie telefony to są zawsze "chcemy panu powiedzieć..." i tu jest jakaś wiadomość - wyznał.