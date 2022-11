Co stało się z ręką Freemana? Wiadomo, czemu tak wygląda

- To, co nas łączy tu, w tej chwili jest dużo większe niż to, co nas dzieli. (...) Gromadzimy się tu jako jedno plemię, a Ziemia jest naszym wspólnym namiotem - mówił. - Futbol obejmuje cały świat. Jednoczy narody. To, co zbliża do siebie państwa, zbliża też narody. Każdy kraj ma swoją historię zjednoczenia. Ten kraj też - dodał.