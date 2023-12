Nowy polski hit Netfliksa. Każdy chciałby mieć dobrą dzielnicową

Przemyślany scenariusz, oparty na bestsellerowej książce Katarzyny Bondy "Polskie morderczynie", to bardzo mocny filar serialu. Sześć odcinków to najlepszy format dla serialowej produkcji. Nie zabrakło pomysłów na dobre i wiarygodne dialogi oraz zaskakujące zwroty akcji. Sensacyjna fabuła trzyma w napięciu do końca, w czym pomagają jej mocne, obyczajowe wątki.