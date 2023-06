Morawski ostro o Mroczkach. Ta opinia zaboli bliźniaków

Do tematu "M jak miłość" raczej nie wracał, ale w ostatniej rozmowie z "Tele Tygodniem" miał okazję zabrać głos w sprawie gry aktorskiej Mroczków. Morawski swoją ostrą krytykę zaczął od ogólnego stwierdzenia. - W dzisiejszych czasach doszliśmy do takiego absurdu, że pod hasłem aktor może występować dosłownie każdy. W świecie filmowym ten absurd jest o tyle większy, że dla producenta aktorem jest już ktoś, kto stanie przed kamerą. Bez względu na to, czy ma wykształcenie, czy nie - powiedział.