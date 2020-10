Monika Zamachowska chwali się protestującą córką. "Młodzież się obudziła"

Od czwartkowego wyroku TK w sprawie prawa aborcyjnego w całej Polsce odbywają się kolejne protesty, blokady i demonstracje. Ludzie tłumnie wychodzą na ulice, by zaprotestować przeciwko odbieraniu im prawa do usuwania ciąży w przypadku tzw. przesłanki embriopatologicznej. W tłumie nie brakuje młodzieży szkolnej. Jedną z protestujących jest Zofia Malcolm, nastoletnia córka Moniki Zamachowskiej.

"Młodzież się obudziła. Dotarło do tych młodych ludzi, w jakim kraju żyją. Zaczęli kminić, przestali brać za pewnik to, co pani w szkole powiedziała, a nawet to, co mówią im rodzice" – pisała Zamachowska pod zdjęciem córki i jej koleżanek.