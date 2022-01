Monika z "Love Island" na noworocznej fotce. Wygląda oszałamiająco

Do programu "Love Island" przyszła jako drobna, długowłosa blondynka. Wyglądała tak uroczo i niewinnie, że internauci twierdzili nawet, że wygląda jak aniołek. Rzeczywiście, jej młodzieńczy wygląd był zaskakujący. To właśnie taka Monika podbijała serca mężczyzn w willi. Również do takiej Moniki przyzwyczaili się fani.