Monika Richardson wciąż się nie rozwiodła. Zdradziła, co stoi na przeszkodzie

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski wciąż są jednak małżeństwem na papierze. Podczas jednej z niedawnych rozmów dziennikarka Jastrząb Post zapytała byłą prowadzącą "Europa da się lubić", czy nie przeszkadza to jej obecnemu partnerowi, Konradowi Wojterkowskiemu. - Trzeba by jego spytać. Ja się w końcu rozwiodę. Jesteśmy po pandemii, sądy są bardzo przeciążone – ja wiem, bo mam wiele spraw w toku m.in sprawę frankową, oczywiście to nie jest sąd rodzinny, i to jest zupełnie innego rodzaju sprawa, ale ja wiem jak to działa. Gdybyśmy się zwrócili, wszystko jedno z czyjej by to było inicjatywy, to mniej więcej w ciągu pół roku mielibyśmy wyznaczoną rozprawę - powiedziała serwisowi Jastrząb Post Richardson.