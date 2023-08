Monika Mrozowska świadomie nie została profesjonalną aktorką. "To zawód bardzo kapryśny"

- W związku z tym, w jakich czasach żyjemy, uważam, że warto jest robić różne rzeczy, nie traktować aktorstwa jako jedyny zawód, bo w tym momencie faktycznie można się sfrustrować, ponieważ jest to zawód bardzo kapryśny, który rządzi się swoimi prawami. W którym tak naprawdę nie do końca talent, często nawet nasz wygląd, decyduje, czy osiągniemy sukces. Jeżeli ktoś jest w 300 proc. zafiksowany na tym, że tylko to chce robić, a jednak rynek go nie pokocha, to może się to wiązać z dużą frustracją - wyjaśniła Monika Mrozowska.