Monika Mrozowska pośle dzieci do szkoły. "Musimy się zaadaptować do nowej sytuacji"

Mimo że pandemia koronawirusa wcale w Polsce nie ustąpiła, 1 września, po niemal półrocznej przerwie, uczniowie mają wrócić do szkół. Jednak nie każdy rodzic jest z tego zadowolony. Część obawia się o zdrowie i bezpieczeństwo swoich rodzin. Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje: "W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy szkoły i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczy gromadzenie się uczniów (na przykład różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku)".

Ale wątpliwości budzi m.in. fakt, że placówki są przepełnione, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo rząd zrzuca na dyrektorów szkół. Wielu rodziców uważa, że w takiej sytuacji trudno będzie stosować się do zaleceń w szkołach.

Inni z kolei nie są aż tak zaniepokojeni i przygotowują dzieci do rozpoczęcia roku szkolnego w trybie stacjonarnym. Obaw przed posłaniem dzieci do szkoły nie ma Małgorzata Rozenek – Majdan. Mimo że ma w domu kilkumiesięczne dziecko, postanowiła posłać starszych synów do szkoły.