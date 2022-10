Monika Mielnicka z "M jak miłość" była ofiarą napaści seksualnej. Zaatakował ją kolega

Monika Mielnicka dołączyła do obsady "M jak miłość" w 2018 roku. Aktorstwo to jej wielka pasja, choć na co dzień studiuje psychologię. Widzowie polubili ją za rolę uroczej Lili, która rozkochała w sobie (i z wzajemnością) Mateusza Mostowiaka. Scenarzyści telenoweli TVP2 zafundowali jednak aktorce nie tylko ten miłosny wątek, ale także trudne sceny związane z gwałtem, którego doświadcza jej bohaterka.