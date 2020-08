Monika Jaruzelska tłumaczy się z odwołanego ślubu. Jej historia miłosna to gotowy scenariusz na film

Monika Jaruzelska zawsze starała się podkreślić swoją niezależność od wpływowego ojca. Przez lata pracowała w modzie jako projektantka oraz szefowa działu w magazynie "Twój Styl". W ostatnich latach zmieniła dziedzinę swoich zainteresowań. Została wykładowcą, wydała kilka autobiograficznych książek oraz dołączyła do partii Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Teraz prowadzi też własny kanał na Youtube, gdzie rozmawia z politykami i publicystami.

Córka generała Jaruzelskiego opowiedziała o Francuzie, który zawrócił jej w głowie. To iście filmowa historia. Poznali się 30 lat temu, gdy Monika Jaruzelska tymczasowo przebywała w Paryżu. Mężczyzna był starszym od niej architektem.

- Mój Francuz, który był już wtedy wdowcem i bardzo chciał założyć rodzin, był człowiekiem dobrze usytuowanym (..) To była rzecz z jednej strony atrakcyjna, ale uświadomiłam sobie wtedy też, że wychodząc z domu rodziców (...), spod skrzydeł ojca i jego wpływu, gdzie chce zacząć samodzielne życie, zbudować swoją tożsamość, to związanie się z mężczyzną, który jest zamożny, ma silny charakter, będzie powodowało to, że nie skonfrontuję się sama ze sobą - wyznała.