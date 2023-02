Monika Dryl rozstała się z mężem. "Nie chcieli żyć w kłamstwie"

Podobno Dryl cały czas "przeżywa tę sytuację" i rzuciła się w wir pracy. Obecnie można ją oglądać w serialach TVP "Leśniczówka" i "Barwy szczęścia". Od ponad 20 lat gra też w Teatrze Narodowym w Warszawie. Nie oznacza to jednak, że zaniedbuje jedynego syna. Jak donosi źródło tygodnika, 43-latka spełniła marzenie syna o edukacji domowej, a w wolnych chwilach realizują się we wspólnych pasjach: jeżdżą konno, żeglują, chodzą do kina, teatru itp.