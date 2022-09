Moment, w którym przechodzą dreszcze. Werner pokazała klasę

Oczy wszystkich skierowane były na brytyjskich prezenterów telewizyjnych, którzy musieli zacząć wcielać w życie plan "London Bridge". Plan, o którym mówiło się od lat, a który to z najdrobniejszymi szczegółami wskazywał krok po kroku, co będzie działo się w przypadku śmierci królowej. Zasadę, by tego dnia prezenterzy pojawili się ubrani w czerń, respektowała m.in. Anita Werner.