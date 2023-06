Artur Molęda zakpił z rządu. Pokazał ekran ze studia TVN

Artur Molęda to dziennikarz, który od lat jest znany widzom dużych stacji. W latach 2019-2021 pracował w Polsat News, gdzie prowadził m.in. magazyn "Koronawirus. Raport dnia" czy "Wydarzenia". Od grudnia 2021 r. Molęda zaczął pracować w TVN24. Jak sam wtedy tłumaczył w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, było to dla niego nie tylko wyzwanie, ale także "gigantyczny krok w rozwoju zawodowym". Nie ukrywał, że dołącza do najlepszego zespołu newsowego w Polsce.