Trudno nie polubić tego serialu. Choć jego bohater jest typowym upierdliwcem

Za serial "Mogło być gorzej" odpowiada Danny McBride . Wciela się on zarówno w głównego bohatera opowieści, jak i jest pomysłodawcą i scenarzystą całości. Nie dajcie się zwieść charakterystycznej fizjonomii tego artysty. Mimo że stylizuje się często na zapalczywego prostaka, jest on bardzo inteligentnym i mądrym filmowcem.

Warto przypomnieć, że to on odpowiada za scenariusz do świetnie ocenianego rebootu horroru "Halloween" z 2018 r. Jest on również twórcą seriali HBO "Wicedyrektorzy" i "Prawi Gemstonowie". W obu serialach zagrał również główne role.