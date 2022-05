Amerykanin mówi głosem Putina. "Nałożyć sankcje jak na oligarchów"

Applebaum napisała to jako komentarz do wpisu kolegi po fachu, Nicka Cohena. To jeden z czołowych brytyjskich publicystów, stały współpracownik tygodnika "The Observer", piszący też dla "The Spectator" czy "Time’a". Ostatnio Cohen zamieścił na łamach "Guardiana" ostry tekst wymierzony w Ruperta Murdocha, który jego zdaniem zasługuje na takie samo traktowanie jak ludzie z najbliższych kręgów Putina.