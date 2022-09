Netflix plus Reeves. Cały świat oszalał na punkcie polskiej produkcji

Wszystko za sprawą japońskiego serialu "Cyberpunk: Edgerunners", który kilkanaście dni temu pojawił się na Netfliksie. Na platformie streamingowej nie stał się on wielkim przebojem. Fakt, że jest to animowana produkcja adresowana do dorosłych widzów, mocno zredukował grupę odbiorców. Ale recenzje serial zbierał wyśmienite. Na Rottentomatoes 100 proc. pozytywnych opinii krytyków i 97 proc. widzów.