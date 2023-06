Zaśpiewała w Opolu. Ostro odpowiedziała hejterom

Mlynkova dorzuciła pewne rady, którymi powinni jej zdaniem kierować się dopiero co zaczynający muzycy. - Trzeba być bardzo silnym, trzeba być bardzo odpornym, ale też trzeba po prostu do tego nie zaglądać [do krytycznych opinii - przyp. red.]. Najlepiej nie zaglądać, nie czytać, tylko robić swoje, iść do przodu, wierzyć w siebie, bo to jest najważniejsze - dodała.