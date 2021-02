Młynarska widziała dokument o Allenie. "Trzęsę się od środka"

Widzowie mogą już oglądać na HBO GO pierwszy odcinek tej produkcji. Jedną z osób, które to zrobiły, jest dziennikarka Agata Młynarska. Seans tak nią wstrząsnął, że poświęciła mu dwa osobne wpisy na Instagramie. W pierwszym z nich przyznała, że odcinek obejrzała z wielkim trudem i przypomniała o tym, jakim szokiem była informacja, gdy dowiedziała się o ślubie Allena z jego adoptowaną córką. Jej wpis jest pełny mocnych słów.

Agata Młynarska: "Wszystkim rozwodzącym się życzę, aby nie dewastowali swojego życia"

Wyznała, że sama przez chwilę myślała o Farrow w ten sposób. "No bo przecież to nie możliwe, żeby mój ukochany Woody Allen robił tak straszne rzeczy. Taki artysta. Taki geniusz. Taki fantastyczny gość. Muzyk. Wrażliwiec. Inteligent. Ikona. Okazuje się jednak, że po latach 'szambo wybija'. Powstał dokument, który skrupulatnie, rzetelnie i z ogromną klasą, choć bez znieczulenia, prowadzi nas przez historię rodziny Farrow- Allen. Dorosła już Dylan mierzy się z traumą. Opowiada o tym, co zrobil jej ojciec. TEN ojciec" – napisała.

Zdaniem Młynarskiej dobrze się stało, że powstał ten film. "Choć powiem wam szczerze, że trzęsę się od środka. Jest mi niedobrze. To, co opowiedzieli nam chłopcy w dokumencie o Jacksonie, to zaledwie wstęp do tego, co opowiadają Dylan i jej mama Mia. Trzeba się z tym zmierzyć. Trzeba to wiedzieć. Trzeba uwierzyć dzieciom w ich historie. Jedynym pozytywnym przesłaniem tego filmu jest głos sprawiedliwości oddany ofiarom. Głos z piekieł, otchłani zła. Ale jest. I brzmi bardzo głośno. Wraca po latach uciszania, żeby dać świadectwo prawdzie" – dodała.