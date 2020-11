Młynarska pokazała zdjęcie z siostrą. Taki widok to rzadkość

Agata Młynarska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda chętnie dzieli się z fanami chwilami ze swojego prywatnego i zawodowego życia. Dziennikarka zaskarbiła sobie sympatię fanów już w 2005 r., kiedy była prowadzącą program "Eureko, ja to wiem!".

Agata Młymarska wspomina lata 70.

Agata Młynarska opublikowała post, w którym wspomnieniami wróciła do dzieciństwa."Czy macie tak czasami, gdy wsiadacie do samochodu, żeby pojechać przed siebie? Mnie to dopada coraz częściej. Łapię się na tym, że chciałabym się katapultować" - tak rozpoczęła swój post Agata Młynarska.