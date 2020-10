Młody Durczok nie chce być kojarzony z ojcem. Ma dość afer

Durczok chciałby naprawić relacje z Kamilem . - Walczę o to i pracuję nad sobą, by cieszyć się życiem - zdradził w rozmowie z "Na Żywo".

Młodszy z Durczoków nie odciął się od ojca całkowicie. Zmienił co prawda nazwisko, ale nie zrezygnował z tego po tacie, dodał jedynie nazwisko matki, by nie mylono go z "tym" Durczokiem. Teraz nazywa się Kamil Durczok-Dufek.