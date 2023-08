Miszczak o Figurskim. "Jest wręcz z kosmosu"

Michał Figurski we wrześniu 2015 roku z powodu powikłań cukrzycowych doznał udaru. W szpitalu okazało się, że cukrzyca zniszczyła mu trzustkę i nerkę. Rok później przeszedł przeszczep obu narządów. - Wielu odradzało mi przeszczep trzustki, mówiąc: "O proszę pana, to jest śmiertelna operacja, ma pan 30-proc. szansę zgonu. Gdyby pan był moją rodziną, to ja bym panu odradzał" - opowiadał w rozmowie z Tomaszem Sekielskim. Czekała go długa droga do odzyskania zdrowia.