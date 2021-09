"Mistrzowie Kabaretu" w Telewizji WP. W piątek premierowy odcinek z kabaretem Hrabi

Jak napisali członkowie kabaretu, "Hrabi istnieje na scenie wystarczająco intensywnie, by wiedzieć, że aktorstwo to nie tylko zawód i przyjemność, ale też służba. Lata zaprzeczania, że nieee, że gust należy kształtować, na scenie nie pajacować, napotkały opór. Nadszedł czas, by się wyrzec. Czego się da, a przede wszystkim idei. Czas, by ludziom służyć i tym służeniem rozbawiać".