"Misja: Podstawówka". Widziało to mniej niż 400 Polaków. A spadł na niego deszcz nagród

Niełatwo znaleźć odpowiedź, co może za to odpowiadać. "Misja: Podstawówka" to jednocześnie sitcom oraz mockument (fikcja udająca film dokumentalny). To nie są gatunki obce Polakom - właściwie każdy z nas słyszał o serialach jak "Przyjaciele" czy "Biuro", ale zdobywca Złotego Globu nie potrafi się przebić wyżej. Wiadomo, konkurencja jest ogromna, bo mamy do wyboru propozycje z kilku serwisów streamingowych, ale tutaj mamy do czynienia z rzadkim zjawiskiem, bo serialem powszechnie uznawanym za wybitną komedię.