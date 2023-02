Mischa Barton była nakłaniana do seksu z hollywoodzkim gwiazdorem? "Dla twojej kariery"

Dziś 48-letni Leonardo DiCaprio jest podejrzewany o romansowanie z 19-letnią modelką Eden Polani, z którą przyłapali go paparazzi. Swego czasu amerykańska prasa przeanalizowała ostatnie związki aktora i doszła do wniosku, że ten porzuca swoje partnerki, gdy przekraczają one 25. rok życia. Różnica wieku między gwiazdorem a kolejnymi jego dziewczynami staje się więc coraz większa. A opinia publiczna nie kryje swojego oburzenia preferencjami DiCaprio.