Mirosława Krajewska nie żyje. Aktorka "Barw szczęścia" miała 83 lata

Urodziła się 11 września 1940 r. w Warszawie. W wieku 22 lat ukończyła stołeczną PWST, po czym dołączyła do zespołu Teatru Śląskiego w Katowicach. Po dwóch latach przeniosła się do Teatru Dramatycznego w Warszawie, z który była związana aż do 1997 r. Jej debiut filmowy to "Jak być kochaną" z Barbarą Krafftówną i Zbigniewem Cybulskim. Później zagrała m.in. w "Brunet wieczorową porą", "Królowa Bona", "Mistrz i Małgorzata".