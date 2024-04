Mirosław Zbrojewicz ma zięcia aktora. Otar Saralidze zdradził, jakim jest teściem

Zbrojewicz jest mężem i ojcem trojga dorosłych dzieci: dwóch synów (pierwszy pochodzi z poprzedniego związku aktora) i córki Katarzyny, z którą na co dzień współpracuje. Katarzyna Zbrojewicz jest jednocześnie menadżerką ojca i prowadzi agencję aktorską. To właśnie dzięki tej ostatniej poznała swojego obecnego męża, gruzińskiego aktora od lat mieszkającego w Polsce, Otara Saralidze. Co jednak ciekawe, córka Zbrojewicza poznała go o wiele później niż jej ojciec, który pracował z nim przed laty na deskach krakowskiego Teatru STU.