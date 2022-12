Mirosław Hermaszewski nie żyje. Gdy miał lecieć w kosmos, jego żona bardzo się bała. Ale dała mu pozwolenie

Hermaszewski w czerwcu 1978 r. miał niemal 37 lat, żonę, dzieci. Mirosław junior był 12-latkiem, a jego młodsza siostra Emilia miała tylko cztery lata. Żona pilota szalenie się o niego bała, ale nie stanęła mężowi na drodze do spełnienia ambicji zawodowych. Mimo strachu wyraziła swoją akceptację. Chociaż nie powiedziała tego na głos, dzięki dotykowi jej ciepłych dłoni Hermaszewski odniósł wrażenie, że ukochana go popiera. To dodało mu otuchy tuż przed ostateczną decyzją o locie.