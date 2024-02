Mirosław Baka odszedł z Kościoła. Mówi wprost, co mu go "zohydziło"

Mirosław Baka odszedł z Kościoła. Wyznał, gdzie znajduje teraz Boga

To nie pierwszy raz, kiedy z ust Mirosława Baki padają krytyczne opinie na temat Kościoła i jego związków z PiS-em. Nieco ponad rok temu aktor w wywiadzie dla portalu naTemat.pl ubolewał nad tym, że wielu księży miesza do wiary politykę, prawiąc kazania z ambony. Dlatego też on od jakiegoś czasu szuka Boga wszędzie indziej, ale nie w Kościele.