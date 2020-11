Minister kultury Wielkiej Brytanii twierdzi, że "The Crown" to tylko "fikcja"

"The Crown" to popularny serial Netfliksa, który opowiada o życiu królowej Elżbiety II. Produkcja doczekała się aż czterech sezonów. Najnowszy, czwarty, przedstawia początki małżeństwa Karola i Diany. Ten wątek wciąż wywołuje sporo emocji wśród fanów "królowej ludzkich serc". Doszło do tego, że w mediach społecznościowych Camilli i Karola pojawiło się wiele przykrych komentarzy. Para była zmuszona wyłączyć możliwość komentowania postów na Twitterze.