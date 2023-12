Minęła dekada. Zamiast w Polsacie, zagra dla TVP

TVP podawała już, że na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką" zagra obok Blanki Roxie Węgiel, Daria Marx, Zenek Martyniuk, Cleo, Maryla Rodowicz i Edyta Górniak. Mniej oficjalnymi kanałami dziennikarze dowiedzieli się, że wśród gwiazd znajdą się także Joanna Liszowska (Lisha and The Men), Afromental (jurorzy "The Voice of Poland), a także Justyna Steczkowska (również jurorka show TVP).