Mindy Kaling schudła. Prawie nie zrzuca z siebie dresu

"Kiedy byłam w liceum, kolega powiedział do mnie: 'Byłabyś całkiem fajna, gdybyś nie była tak gruba'. Wzięłam sobie te uwagę do serca. Przez dwa miesiące jadłam połowę tego, co zazwyczaj i straciłam 15 kg. [...] Pamiętam, jak obudziłam się rano i spojrzałam na moje palce i zobaczyłam, że skurczyły się z dnia na dzień. Nagle cały czas marzłam, jak te chude laski w filmach i musiałam spać z dodatkowym wełnianym kocem. Moja twarz zwęziła się, a brzuch zniknął" - wspominała w książce "Is Everyone Hangin Out Without Me?".