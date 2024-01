Miłosz Kłeczek w TV Republika. Ma być atrakcją konferencji prasowych Donalda Tuska

- Myślę, że Donald Tusk tęskni za Miłoszem Kłeczkiem, brakuje mu takich pytań na konferencjach. To bardzo dobry, odważny dziennikarz. A dzisiaj bycie dziennikarzem, szczególnie w TV Republika, naprawdę wymaga odwagi przy tej nagonce ze strony reżimu. Po drugie, to człowiek rozpoznawalny i lubiany co najmniej przez połowę społeczeństwa - powiedział Tomasz Sakiewicz Wirtualnym Mediom, uzasadniając zatrudnienie Kłeczka.