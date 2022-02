Miłosne wyznania aktorów z okazji premiery ostatniego odcinka serialu PLANETA SINGLI. OSIEM HISTORII.

PLANETA SINGLI. HISTORIA ÓSMA: NOC W AMSTERDAMIE

Piotr przyjeżdża w delegację do Amsterdamu, by ratować swoją małą firmę gamingową. Nieudana prezentacja przed inwestorem kończy się zapijaniem strachu o los biznesu w miejscowym barze. Wspólnie ze znajomymi Piotr świętuje przy okazji swoje urodziny. To właśnie koledzy w ramach prezentu postanawiają założyć mu fałszywe konto na serwisie randkowym - "Planeta Singli" i umówić go na przygodne spotkanie z Sylvii.